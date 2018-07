PSG espera que volta de Pastore resolva problemas criativos

A sensação argentina, que foi contratada do Palermo antes do início da temporada por um valor recorde na França de 42 milhões de euros, deve voltar aos campos depois de ficar três semanas afastado com uma lesão, que coincidiu com a falta de criatividade no meio-campo do PSG.

A presença de Pastore foi dolorosamente sentida contra o Nice, no sábado passado, com sua equipe conseguindo apenas um empate sem gols -- os primeiros pontos perdidos pelos PSG desde que o técnico Carlo Ancelotti assumiu o posto de Antoine Kombouare no final de dezembro.

"Nós precisamos ser mais eficientes no ataque", disse Ancelotti a jornalistas na quarta-feira. "O que mostramos não seria o suficiente contra o Montpellier".

Ancelotti acredita que o PSG precisava encontrar maneiras de furar as defesas adversárias para conseguir marcar mais gols.

"Precisamos usar toda a largura do campo porque nossos oponentes podem conter facilmente nossos três homens de frentes", disse o treinador em uma coletiva de imprensa nesta semana.

O PSG, que tem 50 pontos em 23 jogos, tentará aumentar sua liderança para quatro pontos.

(Reportagem de Julien Pretot)