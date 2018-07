PSG estaria disposto a pagar R$ 402,1 milhões por Cristiano Ronaldo

O jornal espanhol Marca revela interesse dos dirigentes do Paris Saint-Germain de contratar o atacante português Cristiano Ronaldo. O clube francês, que abriga uma legião de brasileiros, entre eles David Luiz e Thiago Silva, além de Lucas, ex-São Paulo, estaria disposto a pagar até 125 milhões de euros, o equivalente a R$ 402,1 milhões - nenhum elenco do futebol brasileiro deve valer tanto. Se o negócio for feito, seria a maior transferência do futebol mundial.

Cristiano Ronaldo manifestou nesta semana seu descontentamento com a falta de conquistas do Real Madrid, que foi eliminado da Liga dos Campeões e viu o rival Barcelona festejar o título espanhol na temporada. O português pediu mais reforços para o presidente Florentino Perez.

O jogador faria parte do projeto do dono do PSG, Nasser Al Khelaifi, para colocar o time francês de vez entre os grandes da Europa. O objetivo é dar um passo a mais na Liga dos Campeões, já que a equipe mais um vez ficou pelo caminho. O título nacional da França começa a parecer pequeno para as pretensões do clube. O Manchester United também sonha com o retorno do atacante português, mas é pouco provável que ele volte para a Inglaterra. Cristiano Ronaldo não se manifestou sobre o possível interesse do PSG.