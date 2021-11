PSG estuda a possibilidade de rescindir com Sergio Ramos, diz jornal

Um dos reforços mais badalados do PSG para a temporada 2021/2022, o zagueiro Sergio Ramos pode deixar o clube sem sequer ter estreado. Segundo o jornal 'Le Parisien', a situação do defensor tem incomodado alguns dirigentes que estão considerando a possibilidade de rescindir com o atleta.

Sergio Ramos, aos 35 anos, assinou com o clube de Paris até a temporada 2022/2023. Ele estava livre no mercado após ficar sem contrato com o Real Madrid, time que defendeu por 15 anos.

Sergio Ramos, à princípio, ainda tem o apoio do técnico Mauricio Pochettino e do diretor esportivo Leonardo que saíram em sua defesa e criticaram a imprensa por tantas especulações. Fato é que Sergio Ramos segue lesionado e sem data para estrear.

No último boletim médico divulgado pelo PSG, no dia 26 de outubro, antes da partida contra o Lille, o defensor ainda vinha realizando trabalho individual. Havia uma expectativa que voltasse a treinar com o grupo nesta semana, mas ainda não aconteceu.

O PSG volta a campo apenas no sábado, às 17h, fora de casa, diante do Bordeaux. A equipe de Neymar está na liderança do Campeonato Francês, com 31 pontos.