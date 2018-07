PSG exerce opção de compra do lateral Aurier, que assina com clube até 2019 O Paris Saint-Germain anunciou oficialmente nesta quarta-feira que decidiu exercer a sua opção de compra dos direitos econômicos do lateral-direito Serge Aurier, que assinou um novo acordo para seguir defendendo o clube até 2019. Antes de ser contratado em definitivo, o jogador marfinense de 22 anos havia sido adquirido por empréstimo de uma temporada junto ao Toulouse, mas o vínculo firmado já previa a possível permanência do atleta por mais tempo no time da capital francesa.