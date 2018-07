PSG faz 4 a 0 em Leverkusen e fica perto da vaga na Liga dos Campeões

LEVERKUSEN - O Paris Saint-Germain já está praticamente garantido nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Na abertura do confronto com o Bayer Leverkusen, o time parisiense conseguiu uma vitória tranquila nesta terça-feira, ao fazer 4 a 0 na Alemanha, e ficou em situação confortável para o jogo de volta, no dia 12 de março, na capital francesa.

O destaque do PSG, como sempre, foi o atacante sueco Ibrahimovic. Ele marcou duas vezes, sendo um de pênalti e outro num chute espetacular de fora da área, e comandou o atual campeão francês em Leverkusen. Os franceses Matiudi e Cabaye fizeram os outros gols da partida, garantindo a impiedosa goleada sobre o vice-líder do Campeonato Alemão.

O PSG entrou em campo nesta terça-feira com quatro brasileiros entre os titulares - Thiago Silva, Alex, Maxwell e Lucas -, além do ítalo-brasileiro Thiago Motta. E não demorou muito para mostrar sua força ao Bayer Leverkusen. Tanto que abriu o placar logo aos três minutos de jogo, quando Matiudi recebeu passe de Verratti e empurrou para o gol.

Ainda no primeiro tempo, o time francês abriu 3 a 0. Aos 39 minutos, o argentino Lavezzi sofreu pênalti e Ibrahimovic bateu com categoria. Logo depois, aos 42, o atacante sueco recebeu a bola na entrada da área e chutou de primeira com a perna esquerda, mandando a bola no ângulo oposto, sem qualquer chance de defesa para o goleiro Leno.

Já na segunda etapa, as chances de reação do Bayer Leverkusen acabaram definitivamente aos 14 minutos, quando Spahic foi expulso. Com um jogador a menos em campo, o time alemão não levou perigo ao visitante. Aí, o PSG tratou de esperar o tempo passar. Mas ainda fez mais um gol, quando Lucas deu o passe na medida para Cabaye marcar 4 a 0 aos 43.