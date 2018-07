Se teve gente que achou o Campeonato Brasileiro do ano passado sem graça porque o Corinthians disparou na liderança e conquistou o título com três rodadas de antecedência, o que dizer então do Campeonato Francês? A campanha do Paris Saint-Germain é avassaladora. O time da capital não tem um único rival à altura no país.

O PSG venceu neste sábado o Toulouse por 1 a 0 e abriu 23 pontos para o segundo colocado, o Angers. A diferença para o vice-líder pode cair para 21 se o Monaco derrotar o Morient hoje. A equipe parisiense vem destroçando seus adversários. Em 21 partidas, foram 18 vitórias e três empates. O ataque marcou 51 gols e a defesa sofreu nove.

A explicação para o domínio da equipe está nos milhões de euros que o catariano Nasser Al-Khelaifi passou a injetar no clube desde 2011, quando comprou o PSG. Para ser mais preciso, desde então o empresário já torrou 540 milhões de euros (R$ 2,4 bilhões pelo câmbio atual) na contratação de jogadores.

Ninguém no mundo do futebol gastou mais do que o PSG nesse período. Todo o investimento foi feito com um único objetivo: conquistar a Liga dos Campeões. Os seguidos títulos do Campeonato Francês acabaram vindo como consequência dos planos megalomaníacos de Al-Khelaifi.

O Monaco até que tentou fazer frente ao PSG com a contratação do colombianos James Rodríguez e Falcão Garcia em 2013, mas nem mesmo o bilionário russo Dmitry Rybolovlev teve fôlego para acompanhar Al-Khelaifi e hoje os reforços são bem mais modestos. Vide o exemplo do veterano Vagner Love, comprado do Corinthians por 1 milhão de euro.

Os brasileiros têm papel de destaque no PSG. O time conta com cinco jogadores do País: os zagueiros Thiago Silva, David Luiz e Marquinhos, o lateral Maxwell e o atacante Lucas. Só com os brasileiros, Al-Khelaifi gastou 178 milhões de euros (o equivalente a R$ 787 milhões). A conta inclui também o zagueiro Alex, contratado em 2012 do Chelsea por 5 milhões de euros e vendido dois anos depois para o Milan.