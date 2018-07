PSG faz três no Reims em encerramento do Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain fez a lição de casa e terminou sua participação no Campeonato Francês com uma boa vitória por 3 a 1 diante do Reims, com boas atuações do brasileiro Lucas, de Cavani e de Rabiot. Os últimos duelos da competição definiram as vagas nas competições europeias, com Lyon e Monaco na Liga dos Campeões da Europa e Olympique de Marselha e Saint-Étienne na Liga Europa. O Bordeaux, que ficou com a sétima posição, ainda aguarda a final da Copa da França entre PSG e Auxerre. Caso o time da capital fique com o título, a vaga na Liga Europa vai para a equipe da região conhecida pela qualidade de seus vinhos.

No duelo do Parc des Princes, o PSG estabeleceu um ritmo cadenciado desde o início para tentar furar o bloqueio do time de Reims. Após algumas jogadas de perigo, o time da casa abriu o marcador com Cavani, em toque de classe para as redes do adversário. Após a vantagem, o ritmo do PSG aumentou e a equipe ampliou com Rabiot, aos 45 do primeiro tempo, em passe preciso de Lucas.