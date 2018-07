PSG fecha contratação de zagueiro Alex, do Chelsea

"Ele será um jogador do PSG. Era uma boa oportunidade, dado seu preço e seu desejo de jogar no PSG", disse Ancelotti em uma coletiva de imprensa.

Alex, de 29 anos, foi contratado pelo Chelsea do Santos em 2004. Ele foi emprestado para o PSV Eindhoven de 2004 a 2007.

O jogador será oficialmente apresentado em uma coletiva de imprensa no estádio Parc des Princes.

"Ele tem muita experiência porque jogou nas ligas holandesa a inglesa e também na seleção brasileira", acrescentou Ancelotti, que assumiu o PSG no lugar de Antoine Kombouare no mês passado.

"Ele é um grande profissional. Acho que ele terá uma boa temporada".

Alex é a segunda contratação do PSG durante a janela de transferência em janeiro, depois que o lateral Maxwell, também brasileiro, foi contratado do Barcelona.

O PSG, que gastou mais de 80 milhões de euros antes do início das temporada em reforços, ainda busca um atacante, depois que não conseguiu fechar com Alexandre Pato, do Milan, nem com Carlos Tevez, do Manchester City.