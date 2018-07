PSG fica no empate em clássico com Olympique e vê Nice abrir vantagem na ponta

A hegemonia do Paris Saint-Germain no Campeonato Francês nas últimas temporadas não se repete na atual. Neste domingo, o time não saiu do empate por 0 a 0 no clássico contra o Olympique de Marselha, pela décima rodada do torneio, e viu o Nice disparar na liderança.

Com o resultado, o PSG foi a 20 pontos, na terceira posição do Francês, atrás do Monaco, com 22, e do Nice, com 26. Já o Olympique foi a 13 pontos, na 11.ª colocação da tabela.

O Paris Saint-Germain contou com uma verdadeira legião de brasileiros no time titular, com os zagueiros Marquinhos e Thiago Silva, o lateral-esquerdo Maxwell, o meia Thiago Motta (naturalizado italiano) e o atacante Lucas.

Na partida, a superioridade do PSG não foi traduzida em gols. O time da capital francesa teve 69% de posse de bola e tentou dez finalizações, contra zero dos arquirrivais.

Pela 11.ª rodada do Francês, o time da capital visita o Lille na próxima sexta-feira, em busca de diminuir a desvantagem para os primeiros colocados. Já o Olympique de Marselha recebe o Bordeaux no domingo.

SEM BALOTELLI, NICE VENCE E ABRE VANTAGEM

Ainda neste domingo, mesmo sem poder contar com Mario Balotelli, que está lesionado, o Nice venceu o Metz por 4 a 2, fora de casa, e abriu para quatro pontos a vantagem na liderança do Campeonato Francês.

Na ausência do centroavante italiano, o nome do jogo foi Plea, que conduziu o time à vitória com três gols marcados. Wylan Cyprien fez o quarto gol do Nice. Pelo Metz, Mandjeck e Diallo balançaram as redes.

Enquanto o Nice foi a 26 pontos, o Metz estacionou nos 13, na 12.ª colocação da tabela. Pela próxima rodada, a equipe de Balotelli recebe o Nantes, enquanto o Metz encara o Rennes fora de casa.