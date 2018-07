PSG ganha com gol no fim e assume liderança na França

O Paris Saint-Germain chegou a abrir 2 a 0 no placar e sofreu o empate do Metz com dois gols praticamente seguidos de pênalti, mas teve forças para marcar mais um no final da partida, garantindo a vitória fora de casa por 3 a 2. Com isso, o PSG assumiu a liderança provisória do Campeonato Francês.

Atual bicampeão francês, o PSG chegou aos 30 pontos na abertura da 14ª rodada do campeonato. Virou líder, mas pode cair para o segundo lugar no domingo, quando o agora segundo colocado Olympique de Marselha, que soma 28 pontos, recebe o Bordeaux.

Mesmo jogando em Metz, diante de um time que ocupa o nono lugar no Campeonato Francês - com 18 pontos -, o PSG fez 2 a 0 ainda no primeiro tempo. O meia argentino Pastore abriu o placar logo aos nove minutos. E Bussmann marcou gol contra aos 16.

Já no segundo tempo, o Metz foi em busca do empate. Para isso, contou com dois pênaltis, ambos convertidos por Modibo Maiga, aos quatro e aos oito minutos. Mas o PSG confirmou a vitória aos 38, quando o astro sueco Ibrahimovic chutou e, aproveitando a defesa parcial do goleiro Carrasso, o atacante argentino Lavezzi empurrou para as redes.