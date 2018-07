PSG ganha com pênalti polêmico e confirma recuperação no Francês

O Paris Saint-Germain precisou de um pênalti muito contestável para vencer o Saint-Étienne, neste domingo, por 1 a 0, pela 22.ª rodada do Campeonato Francês. Ibrahimovic converteu e garantiu o segundo resultado positivo seguido da equipe parisiense, que volta a brigar pelo título.

Foram três tropeços seguidos do PSG, entre o fim de 2014 e o começo deste ano, colocando em dúvida a capacidade de o time de Laurent Blanc confirmar seu favoritismo. Nas últimas duas rodadas, porém, o PSG venceu.

Agora, o Paris Saint-Germain soma os mesmos 44 pontos que o Olympique de Marselha, dividindo a segunda posição. O Lyon lidera com 48 e venceu suas últimas sete partidas, mostrando força. Saint-Étienne, por sua vez, estaciona no quarto lugar, com 40.

Com uma zaga toda brasileira (Marquinhos, David Luiz, Thiago Silva e Maxwell) e Lucas no ataque, o PSG só abriu o placar quando a bola bateu no ombro de Clément e o árbitro deu pênalti. Ibrahimovic bateu com força, no canto, e abriu o placar aos 15 minutos.