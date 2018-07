PSG ganha do Nantes e avança às quartas da Copa da França

O Paris Saint-Germain segue firme em sua luta para conquistar todos os títulos possíveis nesta temporada. Na Liga dos Campeões da Europa - onde enfrentará o Chelsea nas oitavas de final -, a disputa será bem complicada. Mas em território francês, a tríplice coroa é possível. Nesta quarta-feira, a equipe avançou às quartas de final da Copa da França ao bater o Nantes por 2 a 0, no estádio parque dos Príncipes, em Paris.

Para se manter vivo na briga pelo nono título da competição em sua história, o Paris Saint-Germain precisou apenas do primeiro tempo para ganhar do Nantes em casa. Com os gols do atacante uruguaio Edinson Cavani, aos 19, e do francês Cabaye, aos 34, o time da capital francesa fez o resultado e administrou o jogo para garantir a classificação.

Nas quartas de final, que serão jogadas nos dias 3 e 4 de março, o Paris Saint-Germain terá pela frente o Monaco, novamente no estádio Parque dos Príncipes. Os outros duelos são: Metz ou Brest (se enfrentam nesta quinta-feira) x Auxerre, Boulogne x Saint-Étienne e Concarneau x Guingamp (atual campeão).

Nesta temporada, além da Liga dos Campeões da Europa e da Copa da França, o Paris Saint-Germain luta pelos títulos do Campeonato Francês - após 24 rodadas, está em terceiro lugar a dois pontos do líder Lyon - e da Copa da Liga Francesa - fará a final contra o Bastia em 11 de abril, no Stade de France.