PSG ganha, mas cai na Liga Europa; Lazio se classifica

O Paris Saint-Germain disputava a classificação à fase eliminatória com o Red Bull Salzburg, da Áustria. Por causa da desvantagem no confronto direto, o time francês precisava terminar a rodada à frente dos austríacos. Com a vitória em casa, o PSG chegou aos 10 pontos, mas o seu rival também venceu - 3 a 2 sobre o Slovan Bratislava, na Eslováquia, após estar perdendo por 2 a 0 - e atingiu a mesma pontuação. A liderança ficou com o Athletic Bilbao, que conseguiu 13 pontos.

No Grupo D, a Lazio conseguiu a sua classificação com uma tranquila vitória sobre o Sporting Lisboa, de Portugal - que já estava classificado antecipadamente -, por 2 a 0, no estádio Olímpico de Roma. E o time italiano ainda foi ajudado pela derrota do Vaslui, da Romênia, para o Zurich por 2 a 0, na Suíça. Se os romenos tivessem vencido, a Lazio estaria eliminada pelo confronto direto.

Quem também avançou na Liga Europa foi o Besiktas, da Turquia. Em casa, o time turco só precisava de um empate contra o já classificado Stoke City, da Inglaterra, mas fez melhor. Ganhou de virada por 3 a 1 e ficou com a primeira colocação do Grupo E com 12 pontos, um à frente dos ingleses. No outro jogo da chave, o Dínamo de Kiev precisava vencer o Maccabi Tel-Aviv, de Israel, na Ucrânia, mas só empatou por 3 a 3 e foi eliminado.