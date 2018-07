PSG ganha por 2 a 1 do Valencia, com boa atuação de Lucas

VALÊNCIA - O Paris Saint-Germain ficou perto de avançar para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Na abertura da disputa das oitavas de final, o time francês foi ao Estádio Mestalla nesta terça-feira e derrotou o Valencia por 2 a 1, abrindo boa vantagem para o jogo de volta, marcado para o dia 6 de março, na França. Um dos destaques da vitória foi o brasileiro Lucas, que teve ótima atuação no primeiro tempo - depois, foi substituído logo no começo da segunda etapa.

Recém-contratado pelo PSG, o meia inglês David Beckham foi ao estádio em Valência para torcer pelo novo time - sua estreia pode acontecer no próximo domingo, contra o Sochaux. E deve ter gostado do que viu. Com uma atuação eficiente, o líder do Campeonato Francês dominou o rival espanhol no primeiro tempo e, com uma formação ofensiva (Lucas, Pastore, Lavezzi e Ibrahimovic foram escalados juntos pelo técnico italiano Carlo Ancelotti), conseguiu abrir a vantagem de 2 a 0 no placar.

Em sua estreia na Liga dos Campeões, a maior competição de clubes do mundo, Lucas não ficou intimidado. O garoto de apenas 20 anos mostrou suas credenciais logo aos oito minutos, quando mandou a bola na trave. Na sequência, o PSG conseguiu abrir o placar. Lavezzi tabelou com Pastore, invadiu a área e chutou forte, contando ainda com uma pequena colaboração do goleiro Guaita - nome frequente na seleção brasileira, Diego Alves ficou no banco de reservas do Valencia.

Lucas voltou a aparecer bem aos 26 minutos, quando fez jogada individual pela direita e exigiu boa defesa de Guaita. Mas seu melhor lance foi mesmo aos 43, ao se livrar da marcação e cruzar na medida para Pastore marcar o segundo gol do PSG. O jovem astro brasileiro, que foi do São Paulo para o clube francês por 43 milhões de euros, acabou sendo substituído por Chantome aos oito da segunda etapa. Mas, naquela altura, já tinha ajudado a construir a vantagem no placar.

No segundo tempo, já sem o atacante brasileiro Jonas - substituído após atuação discreta na etapa inicial -, o Valencia pressionou para tentar diminuir o prejuízo. Teve algumas chances, mas só conseguiu marcar aos 44 minutos, quando Tino Costa bateu falta e Rami levou a melhor sobre a defesa que conta com os brasileiros Alex e Maxwell. Nos acréscimos, Ibrahimovic ainda foi expulso. Assim, o PSG não terá seu principal astro no jogo de volta, mas levou a vantagem para casa.

RESUMO DO JOGO

O projeto do Paris Saint-Germain de voltar a ser grande na Europa teve nesta terça-feira mais um capítulo positivo. Jogando na Espanha, o time francês do brasileiro Lucas ganhou por 2 a 1 e agora tem a vantagem do empate na partida de volta, dia 6, em Paris, pela fase de oitavas de final da Copa dos Campeões.

TEMPO REAL

Comentários de Robson Morelli

SEGUNDO TEMPO

48min - Fim de jogo.

47min - Ibra foi expulso por falta feia no ataque. Vermelho para ele. Ibrahimovic não poderá jogar a partida de volta em Paris. Sua expulsão dá um pouco mais de esperança ao Valencia.

45min - GOOOLLLL DO VALENCIA, de Rami: 2 a 1. O zagueiro aparece bem na área após bola levantada na área. De tanto insistir nas bolas aéreas, o time espanhol consegue o gol.

40min - Sirigu espalma falta perigosa de Tino Costa. A bola não sai dos pés do time espanhol. Agora é o goleiro do PSG que aparece bem para fazer os cortes.

37min - Mal posicionado, o juiz italiano estraga um ataque do Valencia. A torcida pega no seu pé.

35min - Guardado tem aparecido bem pela esquerda. Mas seus cruzamentos são fortes demais. O Valencia sabe que precisa de um gol para deixar a disputa na partida volta, em Paris, dia 6, mais equilibrada e aberta, com chances de passar para as quarta de final da Copa dos Campeões. Com derrota por 2 a 0, a situação do time espanhol fica muito complicada.

30min - Valdez recebe na área, domina na frente do zagueiro brasileiro Alex, que nada pôde fazer, e chuta na rede pelo lado de fora. Foi a melhor chance do Valencia.

27min - O árbitro anula o terceiro gol do PSG, marcando impedimento.

25min - A defesa do PSG e seu setor de marcação no meio estão sobrevivendo bravamente às investidas do Valencia, que vem de todos os lados.

21min - O jogo agora fica bom para o PSG, que começa a acertar os contra-ataques, mesmo sem Lucas. Lavezzi e Ibrahimovic se aproximam no meio de campo e partem para cima da defesa do Valencia. Enquanto isso, o Valencia tenta de todas as formas fazer o primeiro gol. O time é esforçado, mas continua pecando nas bolas de finalização.

17min - Lavezzi tem boa chance, mas chuta fraco, nas mãos do goleiro. Ele tenta dar apenas um toquinho e desperdiça ótima oportunidade de fazer o terceiro do PSG.

15min - Ibra finalmente dá o ar da graça em chute de longe, que obriga o goleiro do Valencia, Guaita, a fazer boa defesa.

11min - O PSG não ataca, só se defende, com seus jogadores de defesa e marcação se atirando na frente da bola para impedir a trajetória nos arremates de fora da área dos adversários do Valencia. O gol do Valencia amadurece. Pelo menos a pressão é enorme.

8min - Lucas deixa o jogo para a entrada de Chantóme, um volante de ofício. O técnico Ancelotti aposta num PSG mais chegado e marcador, talvez sentindo a pressão do rival espanhol jogando em casa. Lucas fez um primeiro tempo muito bom, talvez o seu melhor desde que chegou ao PSG.

7min - O Valencia pressiona, como no chute de João Pereira, que foi para escanteio. É pressão total pelos dois lados do campo para cima do time francês, que só se defende nesse começo de segundo tempo.

4min - Ibrahimovic faz uma função importante ajudando na marcação no meio de campo, mas sua atuação é bem abaixo do que costuma mostrar regularmente. Ele erra passe e deixa a bola lhe escapar algumas vezes.

1min - Começou... O Valencia tem 45 minutos para deixar o jogo ao menos igual para a partida de volta em Paris. Canalles entrou no lugar de Banega. Valdez, na vaga de Jonas.

PRIMEIRO TEMPO

47min - Acabou. Com 2 a 0, o PSG começa a deixar sua vida mais fácil nas oitavas de final da Copa dos Campeões. O time da França sobra nesse primeiro tempo e constrói um marcador bom para a partida de volta, dia 6 de março, em Paris. Pastore, Lavezzi e Lucas foram os homens desse primeiro tempo.

42min - GOOLLLLL DO PSG, de Pastore: 2 a 0. A jogada foi toda construída por Lucas, que partiu para cima do seu marcador pela direita, deixando-o no chão após drible rápido. Aí, Lucas cruzou para Postore bater fácil.

41min - O Valencia chega com bom toque de Jonas, Soldado, Tino Costa. Mas quando se aproxima da área, prefere levantar a bola para alguém tentar o gol de cabeça. Precisa apostar um pouco mais nas penetrações com a bola nos pés.

37min - Lavezzi conclui boa bola após combinação dos jogadores do PSG. Pena que bateu fraquinho. Apesar de sofrer pressão, as melhores e mais perigosas jogadas ofensivas são do visitante, que ganha de 1 a 0.

35min - Ibra fica quase que sozinho no ataque, embora volte até o meio de campo para ajudar na marcação. O PSG tenta roubar uma bola nesse meio para acionar seu principal atacante. O time francês resiste bem fora de casa.

30min - Verratti dá uma dura em João Pereira por ele não colocar a bola para fora em função da lesão de seu companheiro, Lavezzi. O tempo esquenta.

27min - Lucas faz boa jogada pela direita e conclui para boa defesa do goleiro do Valencia. Bela arrancada. Agora sim lembrando os tempos do São Paulo.

25min - Lucas arremata bola cruzada da esquerda por Ibrahimovic. O brasileiro pegou muito embaixo da bola, que subiu. Os contra-ataques continuam sendo a aposta do PSG. Falta um pouco de qualidade na última bola.

22min - As boas jogadas do Valencia partem dos pés, pela direita, de João Pereira. Ele chega com facilidade à linha de fundo e cruza com perigo. Até agora, a defesa do PSG, a melhor da primeira fase, dá conta do recado. O Valencia está mais em cima do PSG. Pressiona cada vez mais com perigo.

19min - Lucas, como nas partidas anteriores do PSG, guarda o pedaço de campo pela direita, quase que em cima da linha que divide o gramado. Aos poucos vai se sentindo mais à vontade, mas ainda não pega a bola e parte para cima dos marcadores, como fazia no São Paulo.

16min - Ibrahimovic, com seu cabelo amarrado em coque feito um samurai, briga isolado contra os marcadores, e vai sofrendo falta. O PSG joga de forma inteligente. Marca bem e sai em velocidade quando pode. Também segura a bola no campo do time espanhol.

13min - O PSG tem a seu favor os contra-ataques. Como tem qualidade no meio de campo e no ataque, pode se beneficiar dessa condição. O Valencia sabe que sua maior chance de vencer é jogando em casa. Vai então partir para cima, como já está fazendo.

9min - GOOOLLL DO PSG, de Lavezzi: 1 a 0. Boa trama do time francês pelo lado direito, com toques rápidos e certos, até que Lavezzi chegasse na cara do gol, ajeitasse e chutasse forte. Golaço. E fora de casa, o que é melhor ainda.

8min - Na trave do gol do Valencia, em chute de Lucas. O brasileiro já mostrou seu cartão de visita.

7min - As linhas de marcação do PSG, duas, a do meio e a da defesa, impedem que os jogadores do Valencia se aproximem da área. Os goleiros ainda não pegaram na bola.

4min - O PSG tenta tocar a bola sem pressa. Lucas posiciona-se pela direita. O Valencia põe pressão e pressiona na saída de bola, induzindo os rivais ao erro.

2min - Lucas cai no gramado, sentindo o tornozelo esquerdo, após disputar bola com Guardado, Não houve maldade na jogada.

1min - Começou... O jogo é válido pela fase de oitavas de final da Copa dos Campeões. A partida de volta está marcada para o dia 6 de março, no Parque dos Príncipes, em Paris.

PRÉ-JOGO

O gramado do Estádio Mestalla, em Valência, está sendo molhado. Os jogadores já fizeram aquecimento mo campo e se preparam para o jogo. Lucas está confirmado no PSG.