PSG goleia Bordeaux e se garante na decisão da Copa da Liga Francesa

O Paris Saint-Germain está classificado para a decisão da Copa da Liga Francesa. Nesta terça-feira, o time goleou o Bordeaux por 4 a 1, fora de casa, pelas semifinais, ficando a um passo de conquistar pela quarta vez consecutiva o título da competição.

Mesmo atuando como visitante, o PSG não demorou para ficar em vantagem, logo aos 19 minutos do primeiro tempo, com o gol marcado pelo argentino Di María. Mas o time acabou definindo a sua vitória na etapa final, pois o uruguaio Rolán empatou o placar aos 32 minutos.

Na volta do intervalo, o uruguaio Cavani desempatou o placar aos 15 minutos. E o atacante deixou o PSG em situação bastante confortável aos 29, quando fez o seu segundo gol no jogo e o 28º na temporada 2016/2017. Aos 36 minutos, Di María transformou a vitória do time parisiense em goleada ao marcar pela segunda vez na partida.

Em busca do seu sétimo título da Copa da Liga Francesa, o PSG aguarda a definição do seu adversário, que vai sair do duelo desta quarta-feira entre Monaco e Nancy. A decisão do torneio está agendada para 1º de abril, no Stade de France.