PSG goleia o Guingmap com três de Cavani e se aproxima do tri O Paris Saint-Germain colocou já está com uma mão inteira na taça do Campeonato Francês. Nesta sexta-feira, jogando em casa, no Parque dos Príncipes, o PSG contou com três gols do uruguaio Cavani para vencer o Guingamp por 6 a 0 e abrir seis pontos na dianteira, falando duas rodadas para o fim do torneio. Enfrenta o Montpellier, fora de casa, e depois recebe o Reims.