PSG goleia o Monaco e conquista o tetra consecutivo da Copa da Liga Francesa

Com o trio ofensivo inspirado, o Paris Saint-Germain goleou o Monaco por 4 a 1 neste sábado, em Lyon, e conquistou o título da Copa da Liga Francesa pelo quarto ano consecutivo, a sétima vez no geral. Cavani marcou duas vezes - o primeiro foi um golaço ao acertar chute de primeira. Di Maria também fez uma grande partida - fez um gol e deu duas assistências. O alemão Draxler completou a ótima atuação do trio ofensivo com um gol e uma assistência.

A vitória dá um ânimo a mais ao Paris Saint-Germain na briga pelo título do Campeonato Francês. A equipe da capital disputa ponto a ponto a taça justamente com o Monaco, que lidera a competição três pontos na frente.

Neste sábado, o Paris Saint-Germain teve apenas um brasileiro entre os titulares: o zagueiro Thiago Silva. Seu companheiro de zaga, Marquinhos, ficou de fora por conta de uma lesão. O atacante Lucas começou no banco de reservas e entrou no segundo tempo quando o jogo já estava definido. Maxwell permaneceu os 90 minutos na reserva.

Pelo lado do Monaco, apenas o zagueiro Jemerson de brasileiro. O lateral-direito Fabinho ficou de fora por estar suspenso. Com a bola rolando, o Paris Saint-Germain dominou o início do jogo e conseguiu abrir o marcador aos nove minutos. Em um rápido contra-ataque, Di Maria recebeu livre e, na saída do goleiro, rolou para Draxler empurrar para as redes.

O Monaco foi assustar pela primeira vez aos 24 minutos. João Moutinho cobrou escanteio, Valère Germain cabeceou e Jemerson chegou um pouco atrasado para empurrar para as redes. O empate, no entanto, veio três minutos depois. Sidibé tabelou com Bernardo Silva e tocou para Lemar, que bateu da entrada da área: 1 a 1.

No último minuto da etapa inicial foi a vez de Draxler retribuir o presente e dar bela assistência para Di Maria recolocar o Paris Saint-Germain em vantagem. No segundo tempo, o time da capital francesa também pressionou nos minutos iniciais e conseguiu ampliar aos nove. Após saída errada de bola do Monaco, Verratti cruzou da direita e Cavani, da esquerda, emendou de primeira para fazer um belo gol. Di Maria teve a chance de fazer o quarto em um belo chute de trivela, mas Subasic fez grande defesa.

Com o título praticamente assegurado, Cavani transformou a vitória em goleada no último minuto. Di María fez grande jogada pela direita e cruzou para o uruguaio marcar o segundo dele na partida.