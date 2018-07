Ibrahimovic se despede do Francês pelo PSG com dois gols e goleada

O Paris Saint-Germain goleou o Nantes por 4 a 0 neste sábado, em casa, no jogo de despedida de Ibrahimovic do Campeonato Francês. O centroavante sueco, que anunciou na última sexta-feira que está deixando o clube ao final desta temporada europeia, deu adeus ao torneio marcando mais dois gols. Os brasileiros Lucas e Marquinhos fecharam a conta para o tetracampeão nacional.

A partida não valia mais nada para o PSG, que já havia comemorado o título da competição há oito rodadas. Com 30 vitórias em 38 jogos, a equipe de Paris fechou o torneio com 31 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Lyon. Para se ter uma ideia da superioridade dos campeões diante de todos os outros times, o Lyon ficou mais perto de entrar na zona de rebaixamento do que de alcançar o líder da competição, pois a vantagem sobre a equipe que encabeça a zona da degola e foi rebaixado neste sábado, o Reims, foi de 26 pontos.

Artilheiro isolado do Francês com 38 gols, Ibrahimovic ainda tem um jogo com a camisa do PSG: no próximo sábado, na decisão da Copa da França, no Stade de France, contra o Olympique. O jogador ainda não definiu seu futuro, mas o Manchester United e Los Angeles Galaxy demonstraram interesse em sua contratação, entre outros clubes.

O campeão PSG e Lyon, vice, garantiram vaga para a fase de grupos da Liga dos Campeões. O Monaco, do atacante Vagner Love, terminou em terceiro lugar, com os mesmos 65 pontos do Lyon, e disputará o playoff do principal torneio de clubes europeu. Nice e Lille ficaram com a quinta e a sexta colocações e jogarão a Liga Europa. Foram rebaixados o Reims, o Ajaccio e o lanterna Troyes.

Entre eles, o curioso é que o Reims caiu para a segunda divisão nacional mesmo depois de golear o vice-campeão Lyon por 4 a 1, em casa, nesta rodada final. A equipe foi aos 39 pontos na 18ª posição, enquanto o Toulouse se livrou da degola ao bater o Angers por 3 a 2, fora de casa, e chegar aos 40 na 17ª colocação.