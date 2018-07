PSG goleia por 5 a 0 e mantém liderança no Francês

PARIS - O Paris Saint-Germain passeou em campo neste domingo e manteve os cinco pontos de vantagem na liderança do Campeonato Francês. Ibrahimovic, duas vezes, Thiago Silva, Thiago Motta e Cavani marcaram na goleada por 5 a 0 sobre o Nantes, no Parc des Princes, pela 21.ª rodada da competição.

O resultado levou o PSG aos 50 pontos, contra 45 do Monaco. No sábado que vem, a equipe de Laurent Blanc tentará manter a boa fase diante do Guingamp, fora de casa. Já o Nantes estacionou nos 32 pontos, é o sexto colocado e jogará com o Reims, também no sábado.

A goleada deste domingo começou a ser desenhada aos dez minutos, quando Thiago Silva aproveitou rebote após escanteio da esquerda e bateu para o gol vazio. Já aos 36 minutos, Ibrahimovic marcou seu primeiro gol na partida, cobrando pênalti com categoria, deslocando o goleiro Rémy.

No segundo tempo, Thiago Motta deixou o dele aos sete minutos, aproveitando bola ajeitada de cabeça por Matuidi. Cinco minutos depois, Ibrahimovic deixou Cavani livre para marcar. O quinto e último gol foi justamente do sueco. Aos 19, ele aproveitou sobra na entrada da área para encher o pé.