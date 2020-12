PSG goleia sem Neymar, mas Lyon fecha o ano na liderança do Francês

A última rodada do Campeonato Francês no ano terminou em grande estilo, com belas disputas e 35 gols marcados em 10 jogos. O Paris Saint-Germain goleou, ainda sem Neymar, e o Lille ganhou mais uma. Mas quem mais comemorou foi o Lyon. Com o 3 a 0 sobre o Nantes, fechou 2020 na liderança graças ao saldo de gols: 20 contra 19 do Lille. Ambos somam 36 pontos, diante de 35 do PSG.

A contratação de Lucas Paquetá vem fazendo muito bem ao Lyon. Com o brasileiro desde o fim de setembro, a equipe não sabe o que é perder. São nove vitórias e três empates após o acordo. Curiosamente, o meia chegou com o time há quatro jogos sem ganhar.

Entrou e "ajustou" o meio-campo da equipe. Nesta quarta-feira, Paquetá fechou o placar na fácil vitória sobre o Nantes, por 3 a 0, construída toda no primeiro tempo. Ekambi e Kadewere fizeram os outros gols.

O então líder Lille suou, mas conseguiu levar a melhor na visita ao Montpellier. Weah fez 1 a 0, mas Laborde empatou. Ikone fez 2 a 1 e os donos da casa buscaram nova igualdade, com Delort.

Restando três minutos para o apito final, entretanto, Yilmaz definiu o importante triunfo por 3 a 2. Não valeu a manutenção da liderança, mas manteve o Lille com os mesmos 36 pontos do Lyon e à frente do PSG, com 35.

Ainda sem Neymar, recuperando-se de lesão no tornozelo, o PSG goleou o Strasbourg por 4 a 0, com uma forte reta final de jogo. Depois de ir para o intervalo só com 1 a 0, gol de Pembélé, anotou três gols no intervalo de 12 minutos para garantir o placar elástico.

Mbappé, aos 34, Gueye, aos 44, e Kean, aos 46, balançaram as redes do ainda terceiro colocado.

Entre os demais resultados do dia: Bordeaux 1 x 3 Reims, Leins 2 x 1 Brest, Nice 2 x 2 Lorient, Nimes 1 x 3 Dijon, Rennes 1 x 0 Metz, Monaco 2 x 2 Saint-Étienne e Angers 2 x 1 Olympique de Marselha.

O Campeonato Francês dá uma pausa para as festividades de fim de ano e volta no dia 6 de janeiro, possivelmente com Neymar recuperado.