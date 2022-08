Como o PSG reformulou o seu elenco para a temporada após ‘revolução’ interna; entenda

O Paris Saint-Germain, do trio Neymar, Messi e Mbappé não quer repetir erros do passado e passou por profundas mudanças internas nos últimos meses. As saídas do técnico Mauricio Pochettino e do diretor Leonardo foram repostas pelas chegadas do francês Christophe Galtier e do português Luis Campos, respectivamente. Logo de cara, o perfil de contratações mudou radicalmente nesta janela de transferências, que se encerra no dia 1º de setembro. Após mais de R$ 8 bilhões gastos em reforços nos últimos 11 anos, a equipe segue sem vencer a tão sonhada Liga dos Campeões e quer acabar com o jejum nesta temporada.

Essa é a temporada de ruptura com um modelo de contratações que vinha sendo adotado há muitos anos. Mas as recentes cobranças das arquibancadas pedindo mudanças surgiram efeito. Nas últimas eliminações do PSG na Liga dos Campeões, torcedores fizeram protestos pelas ruas de Paris e até picharam o centro de treinamento do clube, pedindo a cabeça do presidente Nasser Al-Khelaifi.

A revolução interna se iniciou com o fim da temporada. Uma das principais mudanças foi a chegada de Luis Campos, responsável por contratações importantes no Monaco, entre 2013 e 2016, e tem boa relação com Mbappé. O perfil de reforços do dirigente português é de nomes fora dos principais holofotes nas janelas de transferência, justamente o oposto do que o time fez nos últimos dez anos. Com suas descobertas, o clube monegasco foi campeão francês em 2017 após sua saída para o Lille, que levantou o caneco na temporada seguinte.

Luis Campos traz nova estratégia de mercado para o PSG

Aos 57 anos, Luis Campos foi técnico em Portugal e analista tático de José Mourinho no Real Madrid, mas se encontrou justamente como diretor esportivo no futebol francês, onde obteve destaque por Monaco e Lille. Com ele, o PSG deixou de contratar estrelas e passou a investir em jovens apostas, longe dos principais holofotes, com as chegadas de Vitinha (22 anos), Ekitike (20), Mukiele (24) e Renato Sanches (24), este último com mais rodagem e de nome mais conhecido.

O meio-campista Vitinha se destacou no Porto campeão português na última temporada e já atua pela seleção lusa. Já Ekitike era alvo de desejo do “novo rico” Newcastle, mas acertou com o PSG. O atacante de 1.89m foi um dos principais nomes do Reims e promete ser uma importante peça de reposição para o ataque estrelado do time.

Galtier quer mais três jogadores para compor o elenco. A imprensa francesa aponta que o time vai atrás de um zagueiro, um meia e um atacante. O zagueiro Milan Skriniar, da Internazionale, e o meio-campista espanhol Fabián Ruiz, do Napoli, são os alvos do momento. Dos reforços, apenas Vitinha foi titular na estreia da equipe no Francês, no último sábado.

"Luís Campos tem um objetivo claro, diferente, com outros objetivos no mercado. Jogadores jovens, com talento e uma mentalidade vencedora, dispostos a morrer por esse escudo. Queremos ser mais fortes coletivamente. O clube será o mais importante", contou Khelaifi ao Marca.

Mas a janela do PSG não é apenas sobre reforços. A porta do clube foi escancarada para a saída de alguns jogadores. Angel Di Maria, Areola e Wijnaldum já deixaram o time nesta janela. O zagueiro Abdou Diallo, os laterais Kurzawa e Kehrer, os volantes Leandro Paredes e Idrissa Gueye, o meia Ander Herrera também não devem ficar no clube, assim como o centroavante Mauro Icardi. O objetivo, além do critério técnico, é enxugar a folha salarial.

Futuro de Neymar no PSG virou novela, agora encerrada

No processo de remodelar o elenco do PSG, o futuro de Neymar, sempre rodeado de rumores, foi colocado em dúvida. Em junho, a entrevista de Al-Khelaifi, ao diário espanhol Marca, tratou de alimentar ainda mais os boatos sobre uma possível saída do craque brasileiro do clube francês. "Não podemos falar sobre esses assuntos na mídia. Alguns jogadores vão vir e outros sairão, mas são negociações privadas", disse Khelaifi.

Mas o jogador brasileiro, que teve um desempenho abaixo do esperado na última temporada, ficou e fez uma pré-temporada de muitos elogios. "Neymar é um dos melhores jogadores do mundo. Qual treinador não gostaria de tê-lo em seu elenco?”, exaltou Galtier em sua coletiva de apresentação.

Com boa atuação do brasileiro em campo, o PSG venceu a Supercopa da França com facilidade por 4 a 0 sobre o Nantes e segue como grande favorito a todos os títulos nacionais. A equipe parisiense estreou no Campeonato Francês com uma goleada por 5 a 0 sobre o Clermont, fora de casa, e volta a campo neste sábado, às 16h, contra o Montpellier.