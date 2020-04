PSG instala painéis no Parque dos Príncipes em homenagem a trabalhadores nas ruas

O Paris Saint-Germain alterou uma parte da fachada do seu estádio, o Parque dos Príncipes, para homenagear os profissionais que permanecem nas ruas mesmo durante esse período de pandemia do novo coronavírus.

O clube francês concluiu nesta sexta-feira a instalação de cinco grandes painéis com mensagens relacionadas ao combate à covid-19, que já deixou mais de 118 mil pessoas infectadas e mais de 12 mil mortos na França, um dos países mais afetados pela doença.

O principal painel mostra a seguinte mensagem: "Obrigado e coragem a todos as pessoas envolvidas. Paris está com vocês". Trata-se de uma maneira de agradecer os trabalhadores que não tiveram suas funções interrompidas por serem considerados essenciais.

O recado, diz o PSG, é destinado a "motoristas de entrega, funcionários da área de saúde, policiais, bombeiros, funcionários de caixas, coletores de lixo, lojistas, farmacêuticos, padeiros, caminhoneiros, agricultores, carteiros, assistentes sociais e outros heróis do cotidiano que trabalham para manter o país funcionando."

Os outros painéis reforçam as campanhas que o clube tem promovido em suas redes sociais desde o começo da pandemia. "RestezChezVous" significa "Fique em Casa", pedido feito pelas autoridades de saúde e os governantes para reduzir o risco de contágio.

"PSGEngagé" (PSG Engajado) é o nome da plataforma de financiamento coletivo que o clube francês lançou nesta semana para arrecadar fundos para hospitais universitários de Paris e instituições de caridade.

"Tous Unis" (Todos Unidos) foi o lema criado pelo clube para dar apoio aos profissionais de saúde do país. A frase foi estampada em 1500 camisas especiais, comercializadas para arrecadar dinheiro para hospitais de Paris. Foi arrecadado mais de R$ 1 milhão com as vendas das camisetas.