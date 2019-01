PSG tenta a contratação de Willian para o lugar de Neymar

O Paris Saint Germain tenta fazer uma contratação de impacto e inesperada no último dia da janela de transferências na Europa. Como Neymar só deve retornar aos gramados em abril, pelo menos, o clube francês resolveu investir na contratação do atacante Willian, do Chelsea, segundo a imprensa europeia.

Além de Willian, o clube francês também está de olho em Luciano Acosta, do DC United. O canal inglês "Sky Sports" divulgou que o PSG fez uma proposta pelo brasileiro, mas não revelou o valor. A ideia seria contar com o atacante já para a partida contra o Manchester United, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Algo que pode dificultar um acerto é justamente a falta de tempo. Por ser uma negociação com altas cifras e Willian ser um dos principais atletas do Chelsea, a tendência é que a conversa se estenda e o prazo para transferências na Europa se encerra nesta quinta-feira.

Como plano B, surge o meia Luciano Acosta. De acordo com o jornal "Washington Post", o jogador argentino já tem tudo certo para viajar para a Europa e assinar contrato. O jogador, que chama atenção pela baixa estatura (1,60m) também despertou interesse de grandes clubes europeus pela excelente temporada na MLS (Liga norte-americana de futebol). Ele fez 10 gols e 17 assistências na temporada.

A negociação com Acosta pode ser facilitada pelo fato de seu agente ser o mesmo de Leandro Paredes, que acaba de ser contratado pelo PSG.