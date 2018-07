PSG leva 3 a 0 do Montpellier e perde chance de assumir a ponta do Francês

Com uma atuação decepcionante neste sábado, o Paris Saint-Germain foi derrotado de forma surpreendente pelo Montpellier, por 3 a 0, fora de casa, e desperdiçou a chance que tinha de assumir a liderança provisória do Campeonato Francês. O resultado fez o time da capital nacional estacionar nos 35 pontos, um atrás do Nice, que abriu esta 16ª rodada com líder e joga neste domingo contra o Toulouse, em casa.

Essa também foi a primeira vitória do Montpellier sobre o PSG após 13 jogos com o rival, que não era batido pelo adversário desde maio de 2010. O resultado expressivo fez a equipe chegar aos 19 pontos na zona intermediária da tabela, na qual antes se via próximo à zona de rebaixamento. Antes do complemento dos jogos deste sábado, o time havia assumido a décima colocação.

Atual tetracampeão francês, o PSG desta vez viu o artilheiro uruguaio Cavani, artilheiro isolado do Francês, com 14 gols, passar em branco. Para completar, a equipe ainda amargou atuações ruins dos brasileiros Marquinhos e Lucas.

O primeiro deles falhou na defesa no lance do primeiro gol do Montpellier e foi envolvido na jogada do segundo. Após lançamento para Mounié, o zagueiro se atrapalhou na marcação e viu a bola sobrar para Lasne, que tocou com categoria por cima do goleiro Aréola para fazer 1 a 0, aos 44 minutos da etapa inicial.

E a situação do time visitante se complicou mais ainda já aos 2 minutos da etapa final. E mais uma vez Marquinhos não conseguiu ser eficiente na defesa no lance que resultou no segundo gol. Sanson recebeu a bola pelo lado esquerdo da grande área, driblou o zagueiro brasileiro e rolou para trás para Skhiri pegar de primeira e acertar o canto esquerdo de Aréola para fazer um golaço.

Em desvantagem, o PSG foi para cima do Montpellier, mas viu Di María desperdiçar boa chance de descontar o placar aos 7 minutos e depois Lucas perder uma oportunidade ainda melhor, cara a cara com o goleiro Pionnier, que parou o brasileiro e depois viu Ben Arfa chutar por cima no rebote aos 17.

Sem conseguir ser eficiente, os visitantes ainda viram o Montpellier liquidar de vez o jogo aos 35 minutos. Em contra-ataque, o argelino Boudebouz foi até perto da entrada da grande área pela esquerda e acertou belo chute cruzado para decretar o 3 a 0.

Após o revés deste sábado, o PSG voltará a campo na próxima terça-feira, quando enfrentará o Ludogorets, em Paris, para assegurar a liderança do Grupo A da Liga dos Campeões, sendo que o time já está garantido nas oitavas de final. Em seguida, a equipe fará duelo decisivo pelo Francês contra o Nice, também em casa, no próximo dia 11.