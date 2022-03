PSG leva gol do Nice no fim e perde pelo Francês antes de decisão com Real Madrid

O PSG foi derrotado por 1 a 0 pelo Nice neste sábado pela 27ª rodada do Campeonato Francês. O Nice fez valer o mando de campo no estádio Allianz Riviera e derrotou o time de Neymar e Messi nas vésperas do decisivo confronto do PSG contra o Real Madrid pela Liga dos Campeões da Europa.

Apesar do tropeço, o PSG segue isolado na liderança do Campeonato Francês. O time de Mauricio Pochettino possui 62 pontos, uma vantagem de 13 para o Nice, que tem 49 e é o novo vice-líder da competição. O Nice ainda poderá ser ultrapassado pelo Olympique de Marselha, que faz clássico contra o Monaco neste domingo.

Sem Mbappé, que cumpriu suspensão neste sábado, o PSG não teve, mais uma vez, o trio formado pelo jovem francês, Messi e Neymar em campo. Neymar foi o principal articulador de jogadas no ataque diante do Nice, mas a execução do time de Mauricio Pochettino não foi das melhores.

O Nice começou o jogo pressionando o time do PSG, que precisou contar com a genialidade dos seus craques para conseguir mostrar presença no jogo. Ainda no início do confronto, Neymar deu lindo lançamento para Di Maria, que perdeu grande chance na frente do goleiro. O Nice seguiu perigoso na partida e teve mais uma ótima chance com Dolberg, que pegou mal do meio da área e mandou longe. A ótima atuação defensiva do time mandante seguiu e o duelo foi empatado para o intervalo.

O Nice veio para o segundo tempo segurando um pouco mais a bola e continuou jogando de igual para igual com o PSG, conseguindo até mais chegadas de perigo ao ataque. Um novo lançamento de Neymar para Di Maria deu nova chance para o Paris Saint-Germain no segundo tempo, mas o camisa 11 perdeu na corrida para o marcador e não conseguiu chegar em condições de finalizar.

Justin Kluivert recebeu passe pela direita em contra-ataque do Nice já na reta final de partida e chegou com perigo ao ataque, mas faltou gás para o jogador na hora de finalizar diante de Keylor Navas. Pouco tempo depois, aos 42 minutos, o Nice finalmente conseguiu furar a marcação parisiense. Em uma ótima inversão de jogada com Stengs, Delort chegou batendo de primeira na área e marcou um belo gol, abrindo o placar para o Nice. Os dois jogadores que participaram do lance do gol foram colocados em campo por Christophe Galtier durante o segundo tempo.

Agora o foco do PSG passa a ser apenas um: o jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu. O duelo acontece na próxima quarta-feira, com vantagem de 1 a 0 para os franceses pela vitória no jogo de ida. O Nice volta a campo somente no próximo sábado para enfrentar o Montpellier fora de casa.