PSG leva susto, mas bate Nîmes com gol de Neymar e chega à 4ª vitória no Francês

O Paris Saint-Germain visitou neste sábado o Nîmes, teve muito trabalho, mas manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Francês. Neymar voltou a marcar e o time da capital abriu 2 a 0 no primeiro tempo, mas cedeu o empate e só garantiu o triunfo por 4 a 2 já nos minutos finais, com gols de Mbappé e Cavani.

O resultado manteve o PSG na liderança da tabela, agora com 12 pontos após quatro rodadas - o Dijon pode igualar a marca ainda neste sábado. Na próxima rodada, dia 14, a equipe recebe o Saint-Étienne. Já o Nîmes parou nos seis pontos, em quinto, e visita o Bordeaux também no dia 14.

Desde o primeiro minuto, o Nîmes mostrou que daria trabalho. Com uma forte marcação, o time da casa inibiu as chegadas do PSG na primeira meia hora de jogo. Mas bastou uma escapada pela direita, em bela tabela, para que Meunier ficasse livre para cruzar. Neymar chegou de carrinho e mandou para a rede.

O gol empolgou o PSG e abalou o Nîmes. E quando os adversários ainda se reencontravam em campo, os visitantes chegaram ao segundo, um golaço. Aos 39 minutos, Di María cobrou escanteio pela direita com muita curva. O goleiro Bernardoni até tentou voltar, mas viu a bola morrer na rede.

Com o placar construído, o PSG relaxou no segundo tempo e permitiu a reação do Nîmes. O primeiro dos donos da casa saiu aos 17 minutos, quando Bobichon recebeu na meia-lua e, mesmo com pouco espaço, deu belo toque para acertar o ângulo esquerdo de Areola.

O Nîmes não se deu por satisfeito, seguiu em cima e chegou ao empate seis minutos depois. Após cruzamento da direita, Thiago Silva errou ao tentar afastar a bola e acertou Valls. Inicialmente, o árbitro não marcou pênalti, mas, alertado pelo VAR, revisou o lance e assinalou. Savanier cobrou com força e balançou a rede.

A virada quase veio três minutos mais tarde, quando Marquinhos não conseguiu afastar o cruzamento, Valls ficou com a sobra e acertou o travessão. Aos 31, foi a vez de Ripart tentar de fora da área e exigir grande defesa de Areola.

Mas na sequência do lance, falou mais alto a qualidade do PSG. Kimpembe roubou a bola na defesa, avançou e deu lançamento preciso para Mbappé, que dominou com estilo e fuzilou para o gol. O Nîmes ainda bem que tentou, mas já não tinha pernas para buscar uma nova reação.

O time da casa ainda viu Cavani selar o placar aos 47, quando recebeu sozinho na área e teve apenas o trabalho de tirar do goleiro. Na saída de bola, Mbappé se irritou com Savanier após sofrer falta, o empurrou e acabou expulso. O jogador do Nîmes também recebeu o cartão vermelho no lance.