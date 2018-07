PSG marca na prorrogação e derrota Lyon de virada

Empurrado pela torcida, o Lyon saiu na frente, com gol de Briand aos 38 minutos de jogo. Atrás no placar, o Paris Saint-Germain pressionou o time da casa até chegar ao empate no final do segundo tempo, com gol de Bodmer, levando o jogo para a prorrogação. No tempo extra, Giuly assegurou a classificação dos visitantes.

O Olympique de Marselha também avançou na Copa da Liga. Bateu o Guingamp por 1 a 0, fora de casa, enquanto o Lille goleou o Caen por 4 a 1, diante de sua torcida. O Auxerre aplicou 4 a 0 no Bastia, em casa, para obter a vaga nas quartas de final. Os próximos confrontos serão definidos por sorteio.