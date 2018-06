PSG não descarta possibilidade de Daniel Alves ser operado antes da Copa do Mundo

O Paris Saint-Germain divulgou comunicado sobre a condição física de Daniel Alves nesta quarta-feira à tarde. O clube confirmou a informação divulgada horas antes pela assessoria do atleta, que sofreu uma "alta desinserção do ligamento cruzado anterior com entorse póstero-externo" no joelho direito, mas ressaltou a possibilidade de o jogador ser submetido a cirurgia.

+ Almir Leite - Médico decidirá se Dani Alves vai ou não à Rússia

+ Fagner corre contra o tempo para se recuperar antes da convocação

Daniel Alves viu sua participação na Copa do Mundo da Rússia ficar em risco na última terça-feira, na vitória do PSG diante do Les Herbiers, pela decisão da Copa da França. Em dividida com um adversário, o jogador sentiu o joelho direito e precisou ser substituído.

Exames realizados após o confronto apontaram a desinserção no ligamento do joelho do jogador e a necessidade de pelo menos três semanas de afastamento. A princípio, porém, a expectativa era de que o jogador não fosse operado antes do Mundial, o que aumentaria suas chances de ir à Copa.

Só que a atualização divulgada pelo PSG deixou claro que somente após este afastamento inicial de 21 dias é que será decidido se o jogador passará ou não por cirurgia. "Sua condição requer um mínimo de três semanas de recuperação antes de reavaliar a necessidade de tratamento cirúrgico", informou.

A seleção brasileira estreia na Copa do Mundo diante da Suíça, dia 17 de junho, em Rostov. Para a posição de Daniel Alves, Tite tem observado como possíveis opções ao titular do setor Danilo, do Manchester City, e Fagner, do Corinthians. Este último, entretanto, está afastado dos treinamentos da equipe paulista por tentar se recuperar de uma lesão na coxa direita.

Por causa desta lesão sofrida na terça-feira, Daniel Alves também corre o risco de ficar fora dos amistosos que o Brasil fará nos dias 3 e 10 de junho, contra Croácia e Áustria, respectivamente, em sua reta final de preparação para a Copa.

O jogador foi titular da lateral direita da seleção nos Mundiais de 2010, na África do Sul, e 2014, em solo brasileiro, e é considerado nome certo na lista de 23 convocados que Tite anunciará às 14 horas de segunda-feira, na sede da CBF, no Rio.