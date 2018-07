PSG vence 'jogo dos opostos' e abre 16 pontos na liderança

Líder absoluto do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain não tomou conhecimento do Troyes, último colocado, neste sábado, e venceu o rival por 4 a 1, em casa, abrindo 16 pontos na liderança. Criticado durante a semana pelo ex-jogador Dugarry, o brasileiro Lucas sofreu um pênalti, convertido por Ibrahimovic, mas passou em branco na partida.

Com o resultado, o PSG chegou a 41 pontos em 15 partidas, com 13 vitórias e dois empates no Francês. O Lyon, segundo colocado, foi derrotado pelo Montpellier e estacionou nos 25 pontos. O Troyes, por sua vez, está na ponta oposta da tabela, com cinco pontos e nenhuma vitória.

O passeio dos donos da casa só não teve placar mais elástico devido aos inúmeros gols perdidos na partida. Cavani abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo, em um belo chute de primeira, após receber passe de Di María.

Na segunda etapa, aos 12, Lucas foi lançado na grande área, acabou derrubado e a arbitragem assinalou o pênalti. Na cobrança, Ibrahimovic bateu no canto esquerdo, deslocando o goleiro para a direita, e fez 2 a 0. Pouco depois, aos 21, Lavyin Kurzawa acertou um lindo chute de fora da área e ampliou.

Quando a partida se encaminhava para o seu final, aos 39 do segundo tempo, Jean-Kevin Augustin fez o quarto do PSG, também com um tiro de longe, mas contando com um frango do goleiro adversário. O Troyes marcou o gol de honra nos acréscimos, de cobertura, com Thomas Ayasse.

Agora o PSG volta a campo na próxima terça-feira, fora de casa, contra o Angers, pela 16.ª rodada do Francês. No dia seguinte, o Troyes busca sua primeira vitória na competição ao receber o Toulouse.