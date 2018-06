PSG perde do Rennes em adeus de Thiago Motta; Fabinho dá vitória e vaga ao Monaco

Na partida que marcou o adeus de Thiago Motta ao estádio Parque dos Príncipes como jogador, o Paris Saint-Germain acabou decepcionando ao ser derrotado por 2 a 0 pelo Rennes, neste sábado, pela penúltima rodada do Campeonato Francês. O volante brasileiro naturalizado italiano já confirmou que vai se aposentar dos gramados ao final desta temporada europeia e foi escalado como titular neste confronto.

Campeão nacional por antecipação, o PSG assim estacionou nos 92 pontos na liderança, enquanto o Rennes chegou aos 57 pontos na quinta posição e, com o triunfo, assegurou a sua presença na próxima edição da Liga Europa.

Horas depois de realizar o seu primeiro treino físico pelo PSG após se recuperar de uma cirurgia no quinto metatarso do seu pé direito, realizada em 3 de março, Neymar também marcou presença no Parque dos Príncipes e fez questão de homenagear o seu companheiro de equipe ao vestir uma camiseta com a frase "Grazie, Thiago Motta" (obrigado, Thiago Motta, em italiano).

Entretanto, o Rennes colocou "água no chope" da despedida do atleta de 35 anos de idade à torcida do PSG ao vencer o confronto deste sábado com gols de Benjamin Bourigeaud, cobrando pênalti, e Adrien Hunou, ambos marcados no segundo tempo.

Após a derrota, o PSG fechará a sua temporada no próximo dia 19, contra o Caen, fora de casa, na rodada final do Campeonato Francês. No mesmo dia, o Rennes receberá o Montpellier para fazer uma grande festa com os seus torcedores após a conquista da vaga na Liga Europa e para terminar a sua campanha de forma positiva.

FABINHO GARANTE O MONACO

Em outro duelo da penúltima rodada do Campeonato Francês realizado neste sábado, o Monaco venceu o Saint-Étienne por 1 a 0, em casa, graças a um gol de pênalti marcado pelo brasileiro Fabinho no finalzinho do segundo tempo.

Com a vitória, o time monegasco assumiu a vice-liderança da competição, com 77 pontos, e assegurou a sua classificação para a Liga dos Campeões da Europa. Isso pelo fato de que, na pior das hipóteses, terminará a sua campanha na terceira posição, que agora passou a ser ocupada pelo Lyon, que em outra partida deste sábado acabou sendo derrotado pelo Estrasburgo por 3 a 2, fora de casa, e estacionou nos 75 pontos.

Na briga pela direta pela terceira colocação da tabela, o Olympique de Marselha empatou por 3 a 3 com o Guimgamp, fora de casa, na última sexta-feira, na abertura desta penúltima rodada. Com os resultados deste sábado, o time figura em quarto lugar, com 74 pontos.

BALOTELLI FAZ 2

Em outro jogo realizado neste sábado, o Nice venceu o Caen por 4 a 1, em casa, com dois gols de Balotelli, e se garantiu na sexta posição do Francês, com 54 pontos, fechando a zona de classificação à Liga Europa.