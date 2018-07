PSG perde para o Sochaux, mas segue líder no Francês

Sem o brasileiro Lucas, com uma lesão no tornozelo, o Paris Saint-Germain foi derrotado pelo Sochaux neste domingo. Atuando fora de casa, a milionária equipe caiu por 3 a 2, pela 25.ª rodada do Campeonato Francês. O resultado, no entanto, não tirou a liderança das mãos dos parisienses.

O PSG estacionou nos 51 pontos e segue na ponta, mas vê o Lyon, que goleou o Bordeaux por 4 a 0 fora de casa, se aproximar, com 48 pontos. Na próxima rodada, a equipe de Paris fará um clássico diante do Olympique de Marselha, no sábado que vem, em partida que deve marcar a estreia de David Beckham.

Apesar da derrota, foi o Paris Saint-Germain que saiu na frente neste domingo, aos 29 minutos, com o gol do zagueiro brasileiro Alex. Ele aproveitou escanteio da direita e tocou com estilo, encobrindo o goleio. Somente sete minutos depois, no entanto, Roudet deixou tudo igual.

No segundo tempo, o Sochaux passou à frente logo aos 11 minutos, com o belo gol de Sio, após jogada individual. Atrás no placar, o PSG foi para cima e conseguiu novo empate aos 31 minutos, com Sakho. Quando parecia que o confronto terminaria empatado, Bakambu fez o seu e deu a vitória aos mandantes.