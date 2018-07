PSG pode desembolsar R$ 800 milhões para tirar Messi do Barcelona

PARIS - O Paris Saint-Germain não quer medir esforços para aumentar o seu já estrelado elenco. Segundo o diário francês L'Équipe, o clube estaria disposto a pagar 250 milhões de euros (cerca de R$ 800 milhões) para contratar Lionel Messi, do Barcelona, um dos principais jogadores da atualidade. No PSG, o atacante iria ganhar 16 milhões de euros (R$ 52 milhões) anuais, apenas 1 milhão de euros (R$ 3,2 milhões) a mais que Zlatan Ibrahimovic.

Em entrevista ao L'Équipe, o pai do camisa 10 catalão, não rejeitou o assédio do Paris Saint-Germain. "não se pode falar nunca", disse Jorge Messi.

O Barcelona negocia um aumento nos rendimentos de Lionel Messi. Atualmente, O argentino ganha cerca de 13 milhões de euros anuais (cerca de R$ 42,5 milhões), com bônus por desempenho que pode levá-lo a até 16 milhões (aproximadamente 52,5 milhões). No novo vínculo, o jogador passaria a ganhar 18 milhões de euros (R$ 59 milhões), com mais 3 milhões de euros (R$ 10 milhões) de bônus por desempenho.