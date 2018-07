PSG prepara proposta de R$ 655 mil por Neymar, diz jornal

O Paris Saint-Germain prepara uma proposta astronômica para poder contar com o brasileiro Neymar. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, o clube francês está disposto a oferecer ao Barcelona uma grande quantia para contratar o jogador e nem mesmo a multa rescisória de 190 milhões de euros (cerca de R$ 655 milhões) seria obstáculo.

De acordo com a publicação, os dirigentes do clube francês devem iniciar a tentativa da contratação somente na próxima janela de transferências do verão europeu, no ano que vem, já que por conta das leis do "Fair Play Financeiro" nao seria possível concretizar a vinda do reforço agora. No passado, o PSG também sondou Neymar.

O jornal francês Le Parisien afirmou que o time da capital do país quer o brasileiro para repor a possível saída do sueco Zlatan Ibrahimovic, no meio do ano que vem. A vinda de Neymar faria parte do plano da diretoria de levar o clube ao sonhado título da Liga dos Campeões, feito inédito na história do Paris Saint Germain.

Neymar se destacou na última temporada europeia ao compor um trio de ataque junto com Messi e Suárez. Juntos, levaram o Barcelona a faturar os títulos do Campeonato Espanhol, da Copa do Rei e também de Liga dos Campeões, com direito a gol do brasileiro na vitória por 3 a 1 sobre a Juventus, da Itália, na decisão disputada em Berlim.

A imprensa europeia especula que o valor de mercado do brasileiro de 23 anos é de aproximadamente 80 milhões de euros (R$ 276 milhões). Neymar tem duas temporadas pelo clube catalão.