PSG quer 300 milhões de euros para liberar Neymar ao Barcelona

O Paris Saint-Germain definiu o preço para liberar o atacante Neymar para voltar ao Barcelona. Segundo o jornal francês "Le Parisien", o clube francês quer receber 300 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão) pela transferência.

O brasileiro foi contratado pelo PSG por 222 milhões de euros (R$ 819 milhões), valor de sua multa rescisória à época, há dois anos. O time francês promete fazer jogo duro para liberá-lo.

A informação do "Le Parisien" foi publicada poucas horas depois de o jornal "Mundo Deportivo" revelar que o jogador pediu ao presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, para ser negociado. Segundo o período catalão, Neymar enviou uma mensagem para o mandatário com o seguinte teor: 'Não quero jogar mais aqui. Quero voltar à minha casa de onde nunca devia ter saído'.

O pedido teria sido feito antes de Nasser Al-Khelaifi conceder entrevista à revista "France Football", quando citou nominalmente o atacante, dizendo que ele "não foi obrigado a assinar contrato com o PSG" e que não "queria mais nenhum comportamento de celebridade" no clube.

O Barcelona estuda uma maneira de viabilizar o negócio sem ter de arcar com o valor exigido pelo PSG. O presidente Josep Maria Bartolomeu gostaria de envolver alguns jogadores como Umtiti, Dembélé e Rakitic, além de uma quantia considerável em dinheiro. Apenas os três jogadores valeriam cerca de R$ 1 bilhão.

Até Messi entrou na negociação, segundo o jornal "El Mundo". O argentino teria pedido ao presidente do Barcelona para esquecer o atacante francês Antoine Griezmann, que já teria um acordo com o time catalão e anunciou sua saída do Atlético de Madrid, e se esforçar para contratar o amigo Neymar.

Com uma lesão no tornozelo direito e sob os holofotes por causa da acusação de estupro pela modelo Najila Trindade, Neymar deve viver dias agitados até que o seu futuro dentro de campo seja definido.