PSG quer Coutinho, Semedo e mais R$ 445 milhões por Neymar, diz jornal

O Paris Saint-Germain aceita a proposta do Barcelona de incluir na venda de Neymar algum outro jogador, mas em troca do craque brasileiro quer dois atletas e mais 100 milhões de euros (R$ 445 milhões), de acordo com o jornal francês L'Équipe. Ainda segundo a publicação, o diretor esportivo do PSG, Leonardo, rejeitou a oferta dos catalães de empréstimo de Neymar com opção de compra.

Como gastou 222 milhões de euros (R$ 992 milhões pelo câmbio atual) pelo atacante em 2017, o PSG exige, além de 100 milhões de euros, Philippe Coutinho e o lateral português Nelson Semedo ou Dembélé. O clube francês não aceita Ivan Rakitic na transação porque já contratou dois meio-campistas nesta janela de transferências: Idrissa Gueye e Ander Herrera. O problema é que o Barcelona não está disposto a ceder Coutinho e ainda adicionar 100 milhões de euros (R$ 445 milhões) ao negócio. Diante desse impasse, as conversas não avançaram.

Enquanto isso, Neymar treina separadamente dos outros jogadores e, segundo o PSG, está sendo submetido a um programa próprio de recuperação a lesão no tornozelo direito sofrida antes da Copa América.

De acordo com o jornal Le Parisien, Neymar não será convocado para o segundo jogo do PSG no Campeonato Francês, domingo, contra o Rennes. No último fim de semana, o brasileiro também ficou de fora da partida diante do Nimes no Parque dos Príncipes e foi alvo de críticas da torcida.

O Real Madrid também segue firme na disputa por Neymar. O jornal Sport, da Espanha, noticiou que o clube ofereceu o ex-flamenguista Vinicius Junior ao PSG. O nome do jovem talentoso seria mais uma tentativa de avançar na negociação, uma vez que o PSG teria negado astros como Bale e Isco. Os três nomes não teriam sido aprovados pelo técnico Thomas Tuchel e pelo diretor esportivo Leonardo, assim como o presidente Nasser Al-Khelaifi.

O preço de Vinicius Junior estaria perto dos 70 milhões de euros (312 milhões). Com isso, o Real teria de desembolsar o restante da quantia até chegar ao valor de 200 milhões de euros (R$ 886 milhões), valor pretendido pelo time francês.