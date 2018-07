PSG repete 2 a 1, 'desempata' duelo com Chelsea e avança às quartas

Pela terceira vez consecutiva, Chelsea e Paris Saint-Germain se viram frente a frente no mata-mata da Liga dos Campeões. Com um triunfo para cada lado, era o momento do "desempate". E quem levou a melhor foi o time francês, que nesta quarta-feira repetiu a vitória por 2 a 1 da primeira partida, mesmo atuando em Londres, e garantiu sem maiores sustos a vaga nas quartas.

Se em 2013/2014 o Chelsea passou pelo PSG nas quartas de final, o time francês deu o troco nas duas oitavas de final seguintes. Nesta quarta, confirmou o grande momento que vive regionalmente, já que deve confirmar o título nacional nas próximas rodadas, e deu um passo a mais em seu grande objetivo que é se firmar como um dos principais clubes da Europa.

O primeiro tempo do duelo em Londres começou bastante movimentado, o Chelsea foi para cima e demorou somente dois minutos para levar perigo. Diego Costa recebeu de Mikel na meia-lua, limpou bem a marcação e exigiu que Trapp trabalhasse pela primeira vez. A resposta do PSG veio aos cinco, quando Lucas fez ótima jogada pelo meio, passou por três marcadores e enfiou para Di María. O argentino venceu Courtois, mas Ivanovic salvou o gol certo.

Aos poucos, o PSG foi assimilando a pressão do Chelsea, controlando a posse de bola e se tornando mais perigoso. Foi recompensado aos 15, quando abriu o placar. O time encontrava muito espaço para tocar na intermediária de ataque, e foi por ali que Di María caiu para encontrar Ibrahimovic. O sueco foi ao fundo pela direita e cruzou rasteiro. Rabiot fechou dividindo com a zaga e tocou para a rede.

O gol tranquilizou os visitantes, que diminuíram o ritmo e aproveitaram a intranquilidade adversária para controlar o duelo. Só que em uma falha francesa, os ingleses empataram. O Chelsea pressionou a saída de bola do PSG, Pedro roubou e tabelou com Willian, que encontrou Diego Costa. O atacante deu lindo corte em Thiago Silva e bateu sem chance para Trapp.

O equilíbrio foi mantido para o segundo tempo. Precavidas, as duas equipes diminuíram o ritmo ofensivo e as chances ficaram escassas. Aos 16 minutos, Ibrahimovic perdeu grande oportunidade ao adiantar demais na enfiada precisa de Rabiot. Aos 19, Willian arriscou de fora da área e Trapp fez grande defesa. No rebote, o goleiro cresceu novamente e impediu o gol de Hazard.

Qualquer erro poderia ser fatal, e ele saiu do lado do Chelsea. Aos 21, minutos a defesa inglesa cochilou após afastar cobrança de escanteio. Di María foi lançado em posição legal pela esquerda e foi à linha de fundo, de onde encontrou Ibrahimovic. O sueco chegou sozinho na pequena área para fuzilar.

O gol desmoronou o Chelsea, que aceitou a derrota e sequer exerceu qualquer pressão na busca por uma improvável classificação. O PSG também diminuiu o ritmo, mas ainda exigiu uma grande defesa de Courtois, após bela jogada de Maxwell pela esquerda, antes do apito final.