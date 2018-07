PSG se reforça com jovem meia-atacante do Rosario Central

Atual campeão francês, o Paris Saint-Germain fechou a chegada de mais um reforço para a temporada 2016/2017. Nesta terça-feira, o clube anunciou a contratação do meia-atacante Giovani Lo Celso, que estava no Rosario Central. Os detalhes financeiros da transação não foram revelados.

O PSG explicou apenas que assinou um contrato válido por cinco temporadas com Lo Celso, de 20 anos, que chamou a atenção de outros clubes do futebol europeu, mas acabou fechando a sua transferência para o time francês, depois de marcar dois pelo Rosario Central na última edição do Campeonato Argentino.

Lo Celso é o quarto jogador contratado pelo PSG, agora comandado por Unai Emery, na atual janela de transferências. Antes, o clube se reforçou com o meia francês Hatem Ben Arfa, o volante polonês Grzegorz Krychowiak e o lateral-direito belga Thomas Meunier.

Lo Celso diz que espera "seguir os passos" dos compatriotas Angel Di María e Javier Pastore, que são jogadores importantes do elenco do PSG. Antes de se juntar aos seus novos companheiros, no entanto, o meia-atacante vai jogar pela Argentina para os Jogos Olímpicos do Rio no próximo mês.