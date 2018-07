PSG só empata e Arsenal garante liderança do grupo com goleada

Com uma ajuda do Paris Saint-Germain, que apenas empatou com o modesto Ludogorets em casa, o Arsenal sacramentou o primeiro lugar do Grupo A da Liga dos Campeões, nesta terça-feira, ao golear o Basel por 4 a 1, na Suíça. O espanhol Lucas Pérez foi o nome da rodada, ao marcar três vezes para o time de Londres.

A equipe inglesa garantiu a ponta da chave ao chegar aos 14 pontos, dois a mais que o PSG. O time francês liderava o grupo até o início desta rodada, mas caiu para o segundo lugar ao empatar com o Ludogorets, da Bulgária, por 2 a 2, na capital francesa. O empate rendeu ao time búlgaro ponto precioso, que lhe deu o terceiro lugar e a vaga na fase de mata-mata da Liga Europa.

Jogando na Suíça, o Arsenal não tomou conhecimento do time da casa. Em noite inspirada, Lucas Pérez abriu o placar aos 8 minutos. E voltou à carga aos 16. No começo do segundo tempo, ele deixou novamente sua marca logo aos 2 minutos. Alex Iwobi anotou o quarto gol para os visitantes aos 8 minutos da etapa final.

Entregue em campo, o Basel descontou aos 33 minutos, com gol de Seydou Doumbia. Não era o suficiente para ameaçar o domínio inglês, que acabou eliminado o time suíço das competições europeias.

Na outra partida da chave, o Ludogorets surpreendeu ao abrir o placar com Virgil Misidjan, aos 15 minutos, no Parque dos Príncipes. O empate dos anfitriões só veio aos 16 minutos da segunda etapa, com um belo gol Edinson Cavani, de bicicleta.

Só que o rival da Bulgária voltou a liderar o placar oito minutos depois, com gol do brasileiro Wanderson, com passagens por Portuguesa e Oeste. O PSG arrancou a nova igualdade somente nos acréscimos, com gol do argentino Angel Di Maria.