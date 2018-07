PSG sofre a primeira derrota, mas segue líder na França

PARIS - O Paris Saint-Germain sofreu nesta quarta-feira a sua primeira derrota na atual edição do Campeonato Francês, ao perder fora de casa para o Evian, por 2 a 0, pela 16ª rodada. Apesar do tropeço, o milionário time parisiense, atual campeão nacional, segue na liderança da competição, ainda com 37 pontos, com um de vantagem sobre o Lille, que venceu o Olympique de Marselha no dia anterior.

Além de sofrer sua primeira derrota na disputa, o PSG viu terminar uma série invicta que já durava 36 partidas, contabilizando todas as competições. Assim, falhou na tentativa de bater o seu recorde de 37 jogos de invencibilidade, conseguido na temporada de 1993/1994. E, para completar, ainda perdeu pela primeira vez no Campeonato Francês para o Evian, que ocupa apenas a 15ª posição com 19 pontos.

No jogo válido pela 16ª rodada, o PSG contou com seus principais astros, como o sueco Ibrahimovic e o uruguaio Cavani no ataque. Os zagueiros brasileiros Thiago Silva e Marquinhos também foram titulares, enquanto o meia-atacante Lucas entrou apenas no segundo tempo. Mesmo assim, o time da capital não conseguiu vencer na gelada noite em Evian - chegou a nevar no estádio antes da partida.

A surpreendente vitória do Evian só foi conseguida nos minutos finais da partida. O atacante francês Clarck Nsikulu abriu o placar já aos 30 do segundo tempo. E o meio-campista senegalês Modou Sougou ampliou aos 42. Assim, com a derrota fora de casa, o PSG agora corre risco de perder a liderança na próxima rodada - além do Lille, é ameaçado pelo Monaco, que está em terceiro com 35 pontos.