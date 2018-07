PSG sofre para vencer time húngaro em amistoso

Cotados para a Copa, Pastore e Lucas ficaram fora do Mundial e vão ver pela TV seus países disputarem, respectivamente, o título e o terceiro lugar. Neste sábado, foram titulares do PSG num time formado quase que totalmente por franceses, exceção ao zagueiro brasileiro Marquinhos.

Até o 3 a 3, sempre os húngaros marcaram primeiro, com os franceses empatando depois. Camara, Chantôme e Pastore balançaram as redes. No segundo tempo, de pênalti, Bahebeck garantiu a vitória.

OUTROS AMISTOSOS - Também neste sábado, o Monaco enfrentou o St. Veit, time amador da quarta divisão austríaca, e goleou por 12 a 0, na base do seis vira, 12 acaba. Berbatov fez três, enquanto o brasileiro Fabinho, ex-Real Madrid, marcou uma vez.