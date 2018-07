PSG sofre revés pelo título francês ao empatar com o Brest

O PSG, que abriu o placar com Mathieu Bodmer mas sofreu gols Larsene Toure e Bruno Grougi antes do intervalo, arrancou um ponto ao empatar com Guillaume Hoarau aos 42 do segundo tempo.

O clube de Paris permanece em quarto lugar com 53 pontos e seis partidas a disputar. A equipe de Antoine Kombouare está seis pontos atrás do líder Lille, que enfrenta o Lorient ainda neste domingo.

O Rennes caiu para a quinta posição após a derrota por 1 x 0 fora de casa para o Monaco, sua terceira derrota consecutiva.