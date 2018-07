PSG supera o Bordeaux e vai às oitavas de final da Copa da França

O Paris Saint-Germain garantiu vaga nas oitavas de final da Copa da França nesta quarta-feira. Depois de um primeiro tempo tranquilo, a equipe viu o Bordeaux crescer na etapa final, mas ainda assim conseguiu segurar a vitória por 2 a 1, no Parque dos Príncipes, que lhe garantiu na próxima fase do torneio.

O primeiro gol da partida foi de Cavani. Em meio aos rumores de que estaria de saída do PSG por conta da péssima relação com Ibrahimovic, o uruguaio marcou aos 13 minutos, de cabeça, após cruzamento da esquerda. O segundo foi de Pastore, aos 32. Ele roubou bola no campo de ataque e depois aproveitou rebote do goleiro para marcar.

O jogo parecia controlado pelo PSG, mas no segundo tempo o Bordeaux cresceu. Logo no primeiro minuto, Rolan aproveitou bate-rebate na área para finalizar firme, de esquerda, e balançar a rede. A pressão aumentou depois que Zoumana Camara foi expulso aos 38 e deixou os donos da casa com um a menos, mas o resultado ficou nisso.