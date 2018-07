PSG supera Toulouse e sobe para 3.º no Francês O Paris Saint-Germain surpreendeu o Toulouse neste sábado e venceu por 2 a 0, fora de casa. Com a vitória, o time da capital reagiu na tabela do Campeonato Francês e subiu da sétima para a terceira colocação, agora com 15 pontos.