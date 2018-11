PSG tenta continuar vivo na Liga dos Campeões e salvar seu projeto

Dominante na França, o Paris Saint-Germain ainda persegue o sonho de ser campeão europeu pela primeira vez. E agora se vê seriamente ameaçado de ser eliminado da Liga dos Campeões já na fase de grupos. O time de Neymar e Mbappé recebe o Liverpool nesta quarta-feira, às 18h (de Brasília) e pode dar adeus às chances de classificação às oitavas de final em caso de derrota. Mas terá de volta seus dois principais astros, ambos recuperados de contusão.

Na terceira posição do Grupo C, com cinco pontos, o PSG está logo atrás do time inglês e do Napoli, que dividem o topo, com seis pontos. Caso caia diante do Liverpool, o PSG terá de torcer para a equipe napolitana não vencer o Estrela Vermelha, na Itália, no outro duelo que fecha a penúltima rodada da chave hoje, também às 18h. Com quatro pontos, o time sérvio é o lanterna.

Assim, o multimilionário clube parisiense convive com a ameaça de ver o sonho continental ser novamente adiado de forma precoce, após ter sido eliminado pelo Real Madrid nas oitavas de final da edição passada da Liga dos Campeões.

Depois de terem se lesionado em jogos por suas respectivas seleções, Neymar e Mbappé se recuperaram e estarão de volta ao PSG. E os dois são as maiores esperanças de gols e expoentes máximos do projeto ambicioso do clube.

O brasileiro deixou o Barcelona após o PSG pagar 222 milhões de euros (R$ 821 milhões na época) e Mbappé foi contratado do Monaco por 180 milhões de euros (cerca de R$ 770 milhões). Uma eliminação precoce, porém, voltará a colocar o investimento nos astros em xeque.

O técnico Thomas Tuchel confirmou os dois como titulares diante do Liverpool. “Neymar e Mbappé estão em forma, estão bem. Treinaram sem problemas na segunda e terça. Não há qualquer problema com eles e serão titulares”, afirmou.

Ambos passaram por tratamento intensivo desde a quarta-feira passada e, sem a dupla, o PSG sofreu para bater o Toulouse por 1 a 0 no sábado. Entretanto, conquistou a sua 14.ª vitória em 14 jogos no Francês e continua bastante folgado na liderança – tem 15 pontos de vantagem para o vice-líder Lyon.

​BARCELONA PELA VAGA

Se o PSG pode ser eliminado, o Barcelona depende de um empate contra o PSV, hoje, na Holanda, para garantir vaga nas oitavas da Liga dos Campeões. Com dez pontos, o time lidera o Grupo B. Vice-líder, a Inter de Milão tem sete pontos e também avançará se bater o Tottenham, em Londres, no outro duelo da chave.