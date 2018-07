PSG triunfa com gol de Thiago Silva e dorme na liderança do Francês

Mesmo assolado por vários desfalques, o Paris Saint-Germain encerrou uma série de dois empates no Campeonato Francês e assumiu provisoriamente a liderança do torneio nacional, neste sábado, ao derrotar o Toulouse por 3 a 1, em casa, em partida válida pela 26ª rodada, com um dos gols da partida sendo marcado pelo brasileiro Thiago Silva.

Com a vitória, o Paris Saint-Germain chegou aos 52 pontos, na liderança do Campeonato Francês, colocando pressão nos seus concorrentes na luta pelo título nacional. O segundo colocado Lyon, com 51 pontos, e o terceiro Olympique de Marselha, com 49, entram em campo neste domingo e podem ultrapassar o time parisiense.

Com os brasileiros Thiago Silva e Marquinhos como titulares, o Paris Saint-Germain começou a definir a sua vitória aos 26 minutos. Após uma bela troca de passes, Ibrahimovic ajeitou de calcanhar para Rabiot bater colocado, fazendo 1 a 0.

E Rabiot voltou a brilhar no começo do segundo tempo. Aos dois minutos, Pastore fez jogada individual e passou para o volante francês finalizar e ampliar a vantagem do Paris Saint-Germain. O Tolouse diminuiu logo depois, aos oito minutos, com o gol de Ben Yedder.

Porém, Thiago Silva impediu qualquer reação do time visitante aos 28 minutos, ao marcar o terceiro gol do Paris Saint-Germain, de cabeça, assegurando o triunfo do líder provisório do Campeonato Francês.