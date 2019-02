PSG triunfa e abre 12 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain venceu o Saint-Étienne por 1 a 0, neste domingo, fora de casa, em jogo válido pela 25.ª rodada do Campeonato Francês. Com o resultado, o time do atacante brasileiro Neymar, que ainda se recupera de lesão, chegou a 62 pontos e abriu 12 de vantagem para o vice-líder Lille, ainda com dois jogos a menos.

O único gol da partida saiu dos pés do atacante Mbappé. Depois da saída de bola errada dos donos da casa, o lateral-direito brasileiro Daniel Alves lançou o francês, que recebeu a bola dentro da área e marcou um belo gol de voleio.

Com o resultado, o Paris Saint-Germain chegou a 20 vitórias no atual campeonato. O time do técnico alemão Thomas Tuchel sofreu apenas uma derrota na competição e tem 89% de aproveitamento. No próximo sábado, pela 26ª rodada, recebe o Nîmes.

Mais cedo neste domingo, o vice-líder Lille, jogando em casa, empatou sem gols com o Montpellier, que está em sexto lugar no campeonato. A equipe do ex-são-paulino Thiago Mendes chegou a 50 pontos, quatro a mais que o terceiro colocado Lyon, que venceu na última sexta-feira.

O outro 0 a 0 da rodada deste domingo foi entre o vice-lanterna Caen e Strasbourg, que é o nono colocado. Já o Reims venceu o Rennes por 2 a 0 e chegou a 38 pontos. A equipe está a três do Saint-Étienne, atualmente na zona de classificação para a Liga Europa. Ainda neste domingo, o Bordeaux, em 13.º lugar, venceu o Toulouse por 2 a 1.