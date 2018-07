PSG usará camisa especial com mensagem 'Je suis Paris'

Em homenagem às vítimas dos atentados terroristas em Paris no dia 13 de novembro, os jogadores do Paris Saint-Germain usarão um uniforme especial com a mensagem "Je suis Paris" (Eu sou Paris) nos próximos dois jogos da equipe. A inscrição ocupará o lugar do logotipo de seu patrocinador master.

O PSG entra em campo na quarta-feira contra o sueco Malmö, pela Liga dos Campeões, e no sábado diante do Troyes, em casa, pelo Campeonato Francês. No Parque dos Príncipes, o time se juntará ao coro das mensagens de solidariedade transmitidas pelo futebol francês e mundial.

A frase faz referência à hashtag #JeSuisCharlie (#EuSouCharlie), que se espalhou nas redes sociais pelo mundo após o ataque à sede do jornal satírico francês "Charlie Hebdo" em janeiro. O termo também foi adotado pelos principais jornais franceses e até por celebridades.