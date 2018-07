PSG vai à final da Copa da Liga Francesa com gol de Maxwell

O Paris Saint-Germain está a um passo de garantir pelo menos um título no ano. Nesta terça-feira, com seis brasileiros entre os titulares, o PSG contou com gol de um deles - o lateral Maxwell - para vencer o Lille por 1 a 0 e se classificar para a final da Copa da Liga Francesa.

Reserva no fim de semana, pelo Campeonato Francês, Lucas retomou a posição de titular nesta terça-feira. Na zaga, uma linha só de brasileiros: Marquinhos (como lateral-direito), David Luiz, Thiago Silva e Maxwell.

Jogando fora de casa, o PSG conseguiu a vitória graças a um gol marcado aos 27 minutos do primeiro tempo. Cavani foi lançado na área, mas escorregou na hora de dominar a bola. Ágil, o uruguaio levantou rápido e, sem olhar, tocou entre três zagueiros para Maxwell. O lateral, vindo de trás, encheu o pé e colocou no ângulo, deixando o goleiro sem reação.

O adversário do PSG na final da Copa da Liga Francesa sai nesta quarta-feira, quando o Monaco recebe o Bastia. No ano passado, o time de Paris ficou com o título, vencendo o Lyon na final.