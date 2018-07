PSG vai homenagear Ronaldo na estreia de Beckham

O craque brasileiro nunca jogou pelo time de Paris, mas isso não faz diferença pelo PSG, que convidou o ex-jogador para dar o pontapé inicial da partida, destacando no seu site que Ronaldo foi três vezes o melhor do mundo e é o maior artilheiro das história das Copas.

Na época de Real Madrid, Ronaldo atuou ao lado de Beckham, que vai fazer sua estreia com a camisa do PSG diante do Olympique. O ex-jogador também agencia a imagem de Lucas, por meio de sua empresa de marketing esportivo.

Ronaldo já brilhou no Parque dos Príncipes, casa do PSG. Foi na final da Copa da Uefa da temporada 1997/1998, quando ele marcou um dos gols da Inter de Milão nos 3 a 0 sobre a Lazio. Também em Paris ele viveu um dos piores momentos da sua carreira, na final da Copa do Mundo daquele mesmo ano de 1998.