PSG vence com 2 de Ibra, e abre 24 pontos na liderança

Com dois gols de Ibrahimovic, o Paris Saint-Germain derrotou o Saint-Etienne por 2 a 0 neste domingo, fora de casa, e abriu 24 pontos de vantagem sobre o segundo colocado no Campeonato Francês. De quebra, chegou a 32 partidas sem derrotas na competição e igualou o recorde de invencibilidade do Nantes da temporada 1994/1995.

Na ocasião, o Nantes se sagrou campeão com apenas um revés, na 33ª rodada. O PSG não perde desde a edição passada do Nacional, quando, em 15 de março de 2015, foi superado por 3 a 2 pelo Bordeaux.

No campeonato atual, após 23 rodadas, o time da capital tem a impressionante campanha de 20 vitórias e três empates. Lidera com 63 pontos contra 39 do Monaco, o segundo colocado. O Saint-Etienne está em oitavo, com 33.

O triunfo deste domingo veio apenas no segundo tempo. Aos 15 minutos, Serge Aurier cruzou na área e Ibrahimovic mandou para as redes. Nos acréscimos, o craque sueco recebeu passe de Di María, fechou a conta e marcou seu 19º gol em 18 partidas em que atuou no Francês.